Παναθηναϊκός: Χάνει προπονήσεις ο Σφιντέρσκι λόγω τραβήγματος

Με τη νίκη έφυγε ο Παναθηναϊκός από την έδρα της Μάλμε για το Europa League, ωστόσο έχασε με τραυματισμό τον Κάρολ Σκφιντέρσκι, ο οποίος έγινε και αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα.

Ότι έχει υποστεί τράβηγμα στο δικέφαλο έδειξαν οι εξετάσεις του Κάρολ Σφιντέρσκι και έτσι ξεκίνησε θεραπεία στο Κορωπί. Ο Παναθηναϊκός έχει εκτός στην προπόνηση και τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ με ίωση.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Μάλμε έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Γερεμέγεφ. Θεραπεία ακολούθησαν οι Σφιντέρσκι (τράβηγμα στο δικέφαλο), Σάντσες και ατομικό οι Καλάμπρια, Ντέσερς.