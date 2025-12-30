Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Παναθηναϊκός: Απέρριψε την πρόταση δανείσμου της Γκρέμιο για τον Τετέ

Νέα τροπή στη υπόθεση Τετέ-Γκρέμιο γράφουν οι Βραζιλιάνοι

Παναθηναϊκός: Απέρριψε την πρόταση δανείσμου της Γκρέμιο για τον Τετέ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Λίγες ώρες μετά την είδηση ότι η Γκρέμιο οριστηκοποίησε την απόκτηση του Τετέ με μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό, οι Βραζιλιάνοι γράφουν ότι «ναυάγησε».

H Βραζιλιάνικη ομάδα ήταν διατεθημένη να προσφέρει στο τριφύλλι 5 εκατομμύρια ευρώ για τον δανείσμο του Τετέ, όμως η διοίκηση των πρασίνων δέχεται μόνο την πώληση του παίκτη.

Προφανώς θα υπάρξουν συζητήσεις τις επόμενες ημέρες με σκοπό να βρεθεί λύση στην μορφή που θα παραχωρηθεί ο Βραζιλιάνος ή ακόμα και την περίπτωση να υποχωρήση από την απόκτησή του η Γκρέμιο.

