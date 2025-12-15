Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
ΠΑΕ Ολυμπιακός για Ειρήνη Μαρινάκη: Πενθούμε για μια σπουδαία γυναίκα, μια μεγάλη Πειραιώτισσα

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Facebook/Olympiacos FC
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση της αναφέρθηκε στον θάνατο της Ειρήνης Μαρινάκη, της μητέρας του ισχυρού άνδρα του συλλόγου Βαγγέλη Μαρινάκη.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζουν οι «ερυθρόλευκοι» όλοι στον σύλλογο πενθούν «για μια σπουδαία γυναίκα, μια μεγάλη Πειραιώτισσα».

Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ πενθεί για μια σπουδαία γυναίκα, μια μεγάλη Πειραιώτισσα, την Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και λατρεμένη μητέρα του ηγέτη μας Ευάγγελου Μαρινάκη.

Μια ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία.

Μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο.

Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.

