Ολυμπιακός – Βόλος: Απαγόρευση της ΕΛΑΣ στη μετακίνηση φιλάθλων της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ
Για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας
Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
Η απαγόρευση σχετίζεται με τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. – Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 και ώρα 19:00΄ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις