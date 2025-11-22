Ολυμπιακός: Ο Μεχντί Ταρέμι σκοράρει κάθε 51 λεπτά

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 του Ατρόμητου, με τους επιθετικούς του να αναλαμβάνουν δράση. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ με εύστοχο πέναλτι, ενώ ο Μεχντί Ταρέμι, που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, σημείωσε τα υπόλοιπα δύο γκολ των Πειραιωτών.

Με αυτά τα δύο τέρματα, ο Ταρέμι έφτασε τα οκτώ γκολ σε 12 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό, έχοντας αγωνιστεί συνολικά 407 λεπτά – δηλαδή ένα γκολ κάθε 51 λεπτά, εντυπωσιακά νούμερα για τον Ιρανό επιθετικό.