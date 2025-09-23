Ολυμπιακός: Με πολλές αλλαγές στην Τρίπολη – Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ

Πανέτοιμος για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης είναι ο Ολυμπιακός για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη 24/9.

Συγκεκριμένα, εκτός έμειναν οι Τζολάκης, Ρέτσος, Ροντινέι, Ορτέγκα, Γιάρεμτσουκ, Ζέλσον Μαρτίνς και Σιπιόνι ενώ μέσα για πρώτη φορά φέτος είναι ο Βέζο.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.