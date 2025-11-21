Ολυμπιακός: Η αποστολή των “ερυθρόλευκων” για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο

Την αποστολή για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο ανακοίνωσε την Παρασκευή (21/11) το μεσημέρι ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Έσε και ο Γκαρθία θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι Πασχαλάκης και Μπρούνο δεν είναι στην αποστολή των Πειραιωτών λόγω τραυματισμού.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ στοχεύει στη νίκη κόντρα στους Περιστεριώτες για να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Η αποστολή του Ολυμπαικού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.