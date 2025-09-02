Ολυμπιακός: Χωρίς Καμπελά, Γιαζιτζί, Μάνσα στο Champions League

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ολυμπιακού για τη λίστα για τους αγώνες της League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει εκτός λίστας τους Καμπελά, Γιαζιτζί και Μάνσα. Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη συμμετοχή στους ομίλους του UEFA Champions League: Ποντένσε, Μαρτίνς, Μπιανκόν, Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Γκαρθία, Έσε, Καλογερόπουλος, Τσικίνιο, Κοστίνια, Μπρούνο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Μουζακίτης (λίστα Β Ακαδημία), Λιατσικούρας (λίστα Β Ακαδημία), Πνευμονίδης (λίστα Β Ακαδημία).