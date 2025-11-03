Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Οι εκλεκτοί του Μεντιλίμπαρ για τη «μάχη»
Θέλουν μόνο τη νίκη οι Πειραιώτες
Την προετοιμασία του για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν για την League Phase του Champions League ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός.
Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν στην διοργάνωση θέλουν το τρίποντο κόντρα στους Ολλανδούς, με τον κόσμο των «ερυθρολεύκων» να δίνει βροντερό παρών στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού
