ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Οι εκλεκτοί του Μεντιλίμπαρ για τη «μάχη»

Θέλουν μόνο τη νίκη οι Πειραιώτες

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Οι εκλεκτοί του Μεντιλίμπαρ για τη «μάχη»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Την προετοιμασία του για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν για την League Phase του Champions League ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν στην διοργάνωση θέλουν το τρίποντο κόντρα στους Ολλανδούς, με τον κόσμο των «ερυθρολεύκων» να δίνει βροντερό παρών στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

