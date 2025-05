Σε μια δήλωση «βόμβα» προχώρησε ο Σακίλ ΜακΚίσικ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR για τον μικρό τελικό του Final Four 2025 της Euroleague.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του στο Basketnews ο 35χρονος Αμερικανός γκαρντ τόνισε ότι σκέφτεται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

«Ίσως μπορώ να πάω ευτυχισμένος στην απόσυρση, το σκέφτομαι σοβαρά, αλλά θα δούμε. Αισθάνομαι ότι ίσως μου απομένουν τρία δυνατά χρόνια, τρία γερά χρόνια, αλλά δεν θέλω να είμαι ένας από αυτούς που περιμένουν το επόμενο κεφάλαιο και δεν έχουν αρκετό χρόνο για να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους.

Shaquielle McKissic confirmed that he's seriously considering retirement after spending 6 seasons with Olympiacos 😳



