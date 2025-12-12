Ο Φώτης Διακοδημήτρης Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ανοιχτής Θαλάσσης Oceanman 2025 – Η Ελλάδα στην κορυφή!

Ο Φώτης Διακοδημήτρης έκανε για μία ακόμη φορά περήφανη την Ελλάδα, κατακτώντας την 1η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης Oceanman 2025. Με χρόνο 2 ώρες και 23 λεπτά πρόσθεσε άλλη μία διάκριση στο ενεργητικό του, αυτή τη φορά στο Ντουμπάι. Η νέα αυτή επιτυχία του έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά την εντυπωσιακή πρωτιά του στη διαδρομή κολύμβησης από το Καστελλόριζο προς το Κας της Τουρκίας.

Μιλώντας στο DEBATER λίγο μετά από την νίκη του, ο Φώτης Διακοδημήτρης δήλωσε: “2:23:22… Μια επιτυχία που ήρθε με πολλές θυσίες , υπομονή και επιμονή . Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν σ’ αυτό το υπέροχο ταξίδι που μόνο εύκολο δεν ήταν. Την Dovalue Greece για την στήριξη και τον Δημήτρη Γκοτζιά από την ομάδα του Παναθηναϊκού για τις συμβουλές και καθοδήγηση πριν και μετά από τον αγώνα. Η χρονιά έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καθώς μετά την πρωτιά στον Διεθνή Αγώνα Καστελλόριζο-Κας (Ιούνιος 2025) κατάφερα να ανεβάσω την Ελληνική σημαία στο πρώτο σκαλί του βάθρου .Εύχομαι να έρθουν κι άλλες επιτυχίες για τη χώρα μας κι από άλλους αθλητές”.