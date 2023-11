Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα φιλοξενήσουν το All-Star Game του 2025, στο Chase Center, όπως ανακοίνωσε ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ. Αυτή, θα είναι η τρίτη φορά που οι Ουόριορς φιλοξενούν ένα All-Star Weekend, μετά το 1967 και το 2000.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 14 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2025. Ορισμένες θα πραγματοποιηθούν στο πρώην γήπεδο της ομάδας στο Όκλαντ συμπεριλαμβανομένων του All-Star Celebrity Game, των προπονήσεων All-Star, του NBA HBCU Classic και του G League Next Up Game.

For the third time ever, NBA All-Star is coming to THE BAY! pic.twitter.com/NJKkQKhZqk