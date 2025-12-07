Νάπολι – Γιουβέντους 2-1: Πήρε το ντέρμπι και πάτησε κορυφή

Το μεγάλο ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής της Serie A, Νάπολι-Γιουβέντους, ανέδειξε μεγάλη νικήτρια τη γηπεδούχο ομάδα με 2-1.

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε μετά το «τρίποντο» αυτό ανέβηκε στο «ρετιρέ», όπου είχε βρεθεί από την περασμένη εβδομάδα μετά το «διπλό» στο «Ολίμπικο» επί της Ρόμα.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να έχει ξανά «συγκάτοικο» από το βράδυ της Δευτέρας (8/12), με την προϋπόθεση η Μίλαν να φύγει νικήτρια από την έδρα της Τορίνο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής των «παρτενοπέι» ήταν ο Δανός στράικερ, Ράσμους Χόιλουντ. Άνοιξε το σκορ πολύ νωρίς, στο 7′, ωστόσο το προβάδισμα που έδωσε στην ομάδα του δεν συμπλήρωσε μία ώρα αγώνα, μιας και η «Βέκια Σινιόρα» έφερε το ματς στα ίσα με τον Τούρκο επιθετικό, Γιλντίζ.

Ο Χόιλουντ, όμως, βρήκε τον τρόπο και πάλι στο 78′ να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα για δεύτερη φορά και να χαρίσει στους γηπεδούχους το τρίποντο σε δεύτερο σερί ντέρμπι κορυφής!

Νωρίτερα, η Μπολόνια πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στο «Ολίμπικο» από τη Λάτσιο (1-1), ενώ η Ρόμα υπέστη ήττα-σκ στη Σαρδηνία από την Κάλιαρι με 1-0 κι έχασε την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή, απ’ όπου έπεσε πριν από μία εβδομάδα μετά την εντός έδρας ήττα από τη Νάπολι.