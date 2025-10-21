Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Η θέση των «ερυθρολεύκων» στη βαθμολογία της League Phase του Champions League

Έμεινε στον ένα βαθμό μετά από τρεις αγωνιστικές

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:13

Ο Ολυμπιακός γνώρισε τη συντριβή από την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας για την League Phase του Champions League το βράδυ της Τρίτης 21/10.

Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός έμεινε στον ένα βαθμό που πήρε στην πρεμιέρα εντός έδρας με την Πάφο και είναι στην 33η θέση της βαθμολογίας της διοργάνωσης.

