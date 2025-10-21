Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Η θέση των «ερυθρολεύκων» στη βαθμολογία της League Phase του Champions League
Έμεινε στον ένα βαθμό μετά από τρεις αγωνιστικές
Ο Ολυμπιακός γνώρισε τη συντριβή από την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας για την League Phase του Champions League το βράδυ της Τρίτης 21/10.
Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός έμεινε στον ένα βαθμό που πήρε στην πρεμιέρα εντός έδρας με την Πάφο και είναι στην 33η θέση της βαθμολογίας της διοργάνωσης.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού ως το φινάλε της League Phase του Champions League
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ