Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Στεκόμαστε στο πλευρό του Ράζβαν και της οικογένειας του» – Το «αντίο» του ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον θρυλικό Μιρτσέα Λουτσέσκου, με μια φωτογραφία με το τρόπαιο της Super League και τον γιο του Ράζβαν.

Ο θρυλικός Ρουμάνος τεχνικός πέθανε τη Μεγάλη Τρίτη σε ηλικία 80 ετών, με τον προπονητή της ομάδας της Θεσσαλονίκης να βυθίζεται στο πένθος για την απώλεια του πατέρα του.

«Ένας θρυλικός προπονητής. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ενέπνευσε γενιές με το ήθος, τη γνώση και την προσωπικότητά του.

Σε αυτές τις δύσκολες… pic.twitter.com/NZVKySmdKu— PAOK FC (@PAOK_FC) April 7, 2026

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε στο πλευρό του Ράζβαν και της οικογένειάς του, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Καλό ταξίδι» ανέφερε σε ανάρτησή του ο ΠΑΟΚ συνοδεύοντας την με μια φωτογραφία του Ράζβαν Λουτσέσκου με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου.