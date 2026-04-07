Μιρτσέα Λουτσέσκου: Ράγισαν και οι πέτρες με το «αντίο» της Ομοσπονδίας της Ρουμανίας – «Πρότυπο για δεκάδες γενιές»

Το δικό της αντίο στον θρυλικό προπονητή Μιρτσέα Λουτσέσκου, είπε με ανακοίνωση της η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ρουμανίας.

Μετά από νοσηλεία ημερών και συγκεκριμένα από τις 3/4, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που ήταν κάτι παραπάνω από προπονητής, που μας δίδαξε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά ένα άθλημα, αλλά ένας τρόπος να ζεις με αξιοπρέπεια.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε πρότυπο για δεκάδες γενιές, ένας άνθρωπος που αγαπούσε το ποδόσφαιρο περισσότερο από τον εαυτό του. Παραμένουμε οι αναμνήσεις, τα μαθήματα ζωής και η αλάνθαστη κομψότητα με την οποία περπάτησε σε κάθε γήπεδο του κόσμου.

Για ένα πράγμα είμαστε σίγουροι: αν υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου εκεί που βρίσκεσαι τώρα, σίγουρα θα το βρεις. Ευχαριστούμε για όλα κύριε Λουτσέσκου! Καλό παράδεισο!» ανέφερε η ανακοίνωση.