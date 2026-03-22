Μίλτος Τεντόγλου: “Δεν ξέρω τι έφταιξε, ξεκίνησα καλά αλλά δεν βρήκα τα πατήματα μου”

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο του Παγκόσμιο Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου σε έναν πολύ δύσκολο αγώνα όπου ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε 6ος.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισίου δεν μπόρεσε να βρει το μεγάλο άλμα που θα του χάριζε κάποιο μετάλλιο με τον ίδιο να μην βρίσκει καλά πατήματα στην βαλβίδα.

“Ήμουν καλά και στο πρώτο άλμα πίστευα πως μπορώ να το κάνω. Δεν κατάφερα μέσα στον αγώνα να βελτιώσω το πάτημα μου. Όλες οι προσπάθειες ήταν καλές και ήταν μακριά, ωστόσο το πρόβλημα ήταν ότι πατούσα πίσω”, τόνισε ο Τεντόγλου.

“Δεν ξέρω τι έφταιξε, σίγουρα πρέπει να το βρω και να το διορθώσω για τη συνέχεια. Φέτος τα πράγματα δεν είναι όπως πέρυσι που είχα διάφορα θέματα, νιώθω καλά και έτοιμος να πάω μακριά. Το τελευταίο άλμα κατάφερα να αντιδράσω, ωστόσο το άλμα δεν ήταν όσο μεγάλο έπρεπε”, συμπλήρωσε.