Μίλτος Τεντόγλου: Ολοκλήρωσε τον αγώνα με άλμα στα 8,19 και τερμάτισε 6ος – “Χρυσός” ο Μπαλντέ με νέο παγκόσμιο ρεκόρ για φέτος

Ο Μίλτος Τεντόγλου ολοκλήρωσε την προσπάθεια του στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου σε ένα πολύ δύσκολο αγώνα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής άρχισε με 8,09 στην πρώτη προσπάθεια ξεκινώντας τον αγώνα με ένα σχετικά καλό άλμα. Μεγάλος ο ανταγωνισμός για τον χρυσό Ολυμπιονίκη, ο οποίος ήρθε στην Πολωνία με την τέταρτη καλύτερη επίδοση και είχε βασικούς ανταγωνιστές τους Σαραμπογιούκοφ Φουρλάνι και Μπαλντέ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν βρήκε ποτέ το καλό του πάτημα στη βαλβίδα και έτσι έμεινε στην έκτη θέση στον τελικό του Παγκοσμίου κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πορτογάλος Μπαλντέ με 8,46μ.

Η τελική κατάταξη του τελικού

Μπαλντέ 8,46μ. Φουρλάνι 8,39μ. Σαραμπογιούκοβ 8,31μ. Χοντελίν 8,26μ. Ντέιβις 8,21μ. Τεντόγλου 8,19μ.

Ακολούθησε το δεύτερο άλμα του χρυσού Ολυμπιονίκη στον αγώνα το οποίο ήταν βελτιωμένο κατά 6 εκατοστά γράφοντας 8,15 και ανεβαίνοντας στην 4η θέση και ακόμη δύο άλματα στα 8 και 8,06 πριν τελειώσει τον αγώνα με προσπάθειες στα 8,15 και στα 8,19 ολοκληρώνοντας τον αγώνα εκτός μεταλλιών.

