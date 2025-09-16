Μεντιλίμπαρ: Θέλουμε να μπαίνουμε με την νοοτροπία του νικητή – Τι είπε για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League

O τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην πρεμιέρα του συλλόγου στην League Phase του Champions League κόντρα στην Πάφο.

«Δεν αλλάζει στο πως προετοιμάζουμε το παιχνίδι, είτε είναι για την Ελλάδα είτε για την Ευρώπη. Θέλουμε να μπαίνουμε με την προετοιμασία του νικητή. Υπάρχουν ομάδες που έχουν κερδίσει τον θεσμό και είναι ανίκητες αλλά εμείς μπαίνουμε πάντα για το καλύτερο δυνατό», δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού.

Για τον Ροντινέι είπε ότι θα περιμένει τη σημερινή, τελευταία προπόνηση, ενώ ερωτηθείς για την κυπριακή ομάδα επισήμανε: «Προκαλεί σεβασμό η Πάφος. Έχει πάρει την πρόκριση αλλά αξίζει να είναι εδώ. Δεν έχει δυνατά αστέρια αλλά έχει δείξει πως είναι ανταγωνιστική».

Αναφορικά με την πιθανότητα να παίξουν μαζί Ελ Κααμπί και Ταρέμι δεν έδωσε σαφή απάντηση («ο Αγιούμπ μας έχει δώσει πολλά πράγματα και ελπίζουμε ότι ο Ταρέμι θα κάνει το ίδιο»), ενώ για τον Γιάρεμτσουκ είπε: «Εδώ και 2,5 εβδομάδες κάνει θεραπεία. Δεν μένει πολύ για να γυρίσει αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος».