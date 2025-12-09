Μεντιλίμπαρ: «Ήταν συλλογικό αποτέλεσμα, μπορούσαμε παραπάνω γκολ»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στη νίκη κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι για την League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως η ομάδα έκανε ένα συλλογικά καλό παιχνίδι και πήρε τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε:

“Σήμερα πραγματικά κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες. Ο αντίπαλος ήταν καλός αμυντικά, δεν μας επέτρεψε να βάλουμε γκολ. Ήρθε το γκολ μετά, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν επίσης καταιγιστικοί. Μας απείλησαν όμως χωρίς να ανησυχήσουμε.

Στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει πολλά περισσότερα γκολ, είχαμε τρία δοκάρια. Αλλά στο τέλος όταν βάζεις ένα γκολ και δεν δέχεσαι παίρνεις τους τρεις πόντους”.

Για το αν το πιστεύουν περισσότερο πλέον για την πρόκριση: “Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα περάσουν τα Χριστούγεννα, με τη νέα χρονιά θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μας παιχνίδι, θα ανησυχήσουμε για αυτό λίγο αργότερα”.

Για την εμφάνιση του Μουζακίτη: “Πάντα θέλετε να ξεχωρίζετε κάποιον παίκτη. Δεν το βλέπω έτσι. Ήταν ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι από όλη την ομάδα. Από την άμυνα, τους χαφ και τους επιθετικούς, ήταν συνολικά μια καλή εμφάνιση”.