Ένταση προκλήθηκε μετά το τέλος του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Πέισερς, όπου η ομάδα από την Ιντιάνα κέρδισε με 119-118 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση των πλέι οφ του NBA.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε έξαλλος με τον πατέρα του Ταϊρίς Χαλιμπάρτον, αλλά με και τον Μπένεντικτ Μάθουριν.

Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα ο πατέρας του γκαρντ των Πέισερς Ταϊρίς Χαλιμπάρτον, αποφάσισε να πάει μπροστά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και να τον ειρωνευτεί για τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς.

Right after the Pacers won, Tyrese Halliburton’s dad went STRAIGHT to Giannis to troll 😭😭😭 (via @NBA) pic.twitter.com/gbs7eXCWhE April 30, 2025

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έγινε έξαλλος με την κίνησή του, με τους δύο άνδρες να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο, με τους ανθρώπους του τεχνικού επιτελείου των Μπακς, να απομακρύνουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα.

Giannis Antetokounmpo just went face-to-face with Tyrese Haliburton’s father after the Bucks were eliminated in Game 5.



Giannis had to be pulled back by team staffers.pic.twitter.com/FeE6GgEwxS — Evan Sidery (@esidery) April 30, 2025

Στη συνέχεια, όταν ο “Greek Freak” πήγε να αγκαλιάσει τον Μπένεντικτ Μάθουριν στο τέλος του αγώνα εκείνος τον έσπρωξε μακριά ψιθυρίζοντάς του κάτι με αποτέλεσμα ο Έλληνας άσος να εξοργιστεί και να ορμήσει πάνω του προκαλώντας γενική σύρραξη.

Mathurin thought giannis was giving him respect and then just snapped on him 😭 pic.twitter.com/QkOJBiZnAo April 30, 2025

“Αυτό ήταν η απόλυτη ασέβεια”

Αμέσως μετά από την ένταση που επικράτησε με την οικογένεια Χαλιμπάρτον και τον Μπεν Μάθουριν, ο Greek Freak πήγε στη συνέντευξη Τύπου και δήλωσε: «Είμαι ταπεινός στις νίκες. Υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που όταν κερδίζουν, βλέπουν ένα πράσινο φως να ανάβει για να μιλήσουν με ασέβεια. Διαφωνώ με αυτό. Έχω κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, εκείνοι όχι. Και δεν προσπαθώ να μειώσω την προσπάθεια κανενός.

Η μητέρα μου δεν έχει χάσει αγώνα από τον Φεβρουάριο του 2014 που ήρθε στο Μιλγουόκι. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα, φοβόταν να μπει στο γήπεδο για να με αγκαλιάσει. Αναρωτιόταν αν επιτρέπεται. Εκτός από τον Θανάση, δεν βλέπετε την οικογένειά μου στο παρκέ.

Νόμιζα ότι ήταν οπαδός. Ήταν ο μπαμπάς του Ταϊρίς. Μου έδειξε μια πετσέτα με το πρόσωπο του γιου του και με έβριζε. Αυτό ήταν η απόλυτη ασέβεια. Ο μπαμπάς μου ήταν ο άνθρωπος με τον μεγαλύτερο σεβασμό. Όταν έρχεσαι από το τίποτα και δουλεύεις όλη σου τη ζωή στο πεζοδρόμιο, όταν σε κυνηγάει η αστυνομία για να σε στείλει πίσω στη χώρα σου, είσαι ταπεινός.

Δεν πρέπει να είσαι ασεβής. Ρωτούσα τον πατέρα μου, γιατί κάθεται πάντα μακριά. Γιατί είναι τόσο ταπεινός και μου έλεγε ότι δεν πρέπει να ανησυχώ. Έτσι μεγάλωσα εγώ. Ίσως αν οι γιοι μου παίξουν μπάσκετ, να είμαι κι εγώ στο παρκέ. Θα δούμε σε 20 χρόνια.

Είμαι χαρούμενος για τον μπαμπά του Χαλιμπάρτον, αλλά το να με βρίζει, είναι απολύτως απαράδεκτο».

Το παιχνίδι

Οι Μπακς μπήκαν πολύ δυναμικά στο παιχνίδι επιδιώκοντας να οδηγήσουν τη σειρά πίσω στο Μιλγουόκι για έκτο παιχνίδι. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς έβαλε γερά θεμέλια στο πρώτο δωδεκάλεπτο τρέχοντας ένα σερί 13 αναπάντητων πόντων (0-13) με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει σημειώσει τους 7 από τους 13 πόντους της ομάδας του. Χρειάστηκαν 4’28” για να βρουν δρόμο προς το καλάθι οι Πέισερς με κύριο εκφραστή τον Μάιλς Τέρνερ απέναντι στην επιθετική πολυφωνία των «Ελαφιών» που τους οδήγησε σε προβάδισμα 17 πόντων στο πρώτο δωδεκάλεπτο (13-30).

Στη δεύτερη περίοδο όπως ήταν λογικό, οι Πέισερς κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση με επιμέρους σκορ συνολικά 28-17. Με 8-0 σερί έκαναν το 21-33 στο 15ο λεπτό, ενώ λίγο αργότερα Χαλιμπέρτον, Νέιπχαρντ και Τέρνερ πήραν τη σκυτάλη «ροκανίζοντας» τη διαφορά στους 7 πόντους (35-42, στο 20’50”). Μάλιστα, ο Άαρον Νέισμιθ συνέχισε τη δουλειά των προηγούμενων για να οδηγήσει την ομάδα του στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με διαφορά 6 πόντων (41-47, 24″).

Μετά την ανάπαυλα, η ομάδα της Ιντιάνα πάτησε… γκάζι και χρησιμοποίησε το αδύναμο μέχρι στιγμής περιφερειακό σουτ για να περάσει μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά στο ματς με ένα σερί 9 αναπάντητων πόντων για το (52-51, στο 27′). Από εκείνο το σημείο κι έπειτα, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα. Οι Αντετοκούνμπο και Πόρτερ Τζούνιορ έβαλαν το Μιλγουόκι στο +4 (61-65) έβρισκαν συνεχώς απαντήσεις για να κλείσουν την περίοδο στο ισόπαλο 75-75.

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε στο τέταρτο δωδεκάλεπτο με τους Πέισερς να προσπαθούν να χτίσουν ένα προβάδισμα έξι πόντων στο 39ο λεπτό (87-82). Οι Μπακς με τους Αντετοκούνμπο και Τρεντ Τζούνιορ ανέτρεψαν το προβάδισμα και πέρασαν εκείνοι μπροστά (87-91) έξι λεπτά πριν το φινάλε. Ένα 6-0 σερί από πλευράς γηπεδούχων μετά το 43ο λεπτό τους έβαλε και πάλι σε θέση οδηγού.

Τα τρίποντα των Τρεντ Τζούνιορ και Γκριν έδωσαν σφυγμό ξανά στα «Ελάφια» για το 97-101 1’30” πριν το τέλος. Το ματς ξανά ήρθε στα ίσα 10 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε με το κάρφωμα του Χαλιμπέρτον κι έτσι το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Το έξτρα πεντάλεπτο ξεκίνησε με το τρίποντο του Χαλιμπέρτον με τον Τρεντ Τζούνιορ να απαντάει τέσσερις φορές με το ίδιο νόμισμα για το 111-115, όμως ο σταρ των Πέισερς είχε τον τελευταίο λόγο μετά και το λάθος του παίκτη των Μπακς ανατρέποντας πλήρως την κατάσταση για να τελειώσει τη σειρά.

Triple Double από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρωταγωνιστής για τους Μιλγουόκι Μπακς ακόμη κι αν οδηγήθηκαν στην ήττα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Άλλη μία… διαστημική εμφάνιση για τον Έλληνα σταρ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με triple double 30 πόντων 20 ριμπάουντ και 13 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 13-30, 41-47, 75-75, 103-103 (καν. διάρκεια), 119-118 (παρ.)

