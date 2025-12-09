Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός: Μια ανάσα από την 24η θέση οι Πειραιώτες – Η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Καϊράτ Αλμάτι και συνεχίζει να ελπίζει για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ανώτεροι σε όλον τον αγώνα κόντρα στην Καϊράτ και πήρε τη νίκη φτάνοντας τους πέντε βαθμούς μετά από έξι αγώνες.

Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός πλέον είναι σε απόσταση αναπνοής από την 24η θέση που είναι η Πάφος έχοντας έναν βαθμό περισσότερο από τους Πειραιώτες.

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1

Τρίτη 20 Ιανουαρίου,Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 22:00

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, Άγιαξ – Ολυμπιακός 22:00

To αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Champions League

1η Αγωνιστική

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2

Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 1-3

Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4

Μπενφίκα – Καραμπάγκ 2-3

Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ 2-1

Τότεναμ – Βιγιαρεάλ 1-0

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Άγιαξ – Ίντερ 0-2

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι 3-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα 4-0

Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν 2-2

Κλαμπ Μπριζ – Μονακό 4-1

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι 5-1

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-0

Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα 1-2

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ 4-1

2η Αγωνιστική

Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ 2-1

Καϊράτ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-5

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 5-1

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0

Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0

Μαρσέιγ – Άγιαξ 4-0

Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ 2-2

Πάφος – Μπάγερν Μονάχου 1-5

Τσέλσι – Μπενφίκα 1-0

Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη 2-0

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιουκάστλ 0-4

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0

Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους 2-2

Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι 2-2

Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν 1-1

Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν 1-2

Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-1

Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-1

3η Αγωνιστική

Καϊράτ Αλμάτι – Πάφος 0-0

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1

Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ 2-4

Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν 2-7

Νιουκάστλ – Μπενφίκα 3-0

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4

Αϊντχόφεν – Νάπολι 6-2

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ 3-1

Γαλατασαράι – Μπόντο Γκλιμτ 3-1

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ 1-5

Αταλάντα – Σλάβια Πράγας 0-0

Μονακό – Τότεναμ 0-0

Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ 4-0

Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους 1-0

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ 2-1

Τσέλσι – Άγιαξ 5-1

4η Αγωνιστική

Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 3-1

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-1

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0

Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό 0-1

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 1-2

Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0

Καραμπάγκ – Τσέλσι 2-2

Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0

Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3

Ίντερ – Καϊράτ 2-1

Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ 4-1

Μαρσέιγ – Αταλάντα 0-1

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1

Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα 3-3

Νιουκάστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0

5η Αγωνιστική

Άγιαξ – Μπενφίκα 0-2

Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 0-1

Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν 0-2

Μαρσέιγ – Νιουκάστλ 2-1

Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 4-0

Νάπολι – Καραμπάγκ 2-0

Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα 3-0

Κοπεγχάγη – Καϊράτ 3-2

Πάφος – Μονακό 2-2

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα 0-3

Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου 3-1

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1

Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν 1-4

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ 5-3

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ 3-0

6η Αγωνιστική

Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (09/12)

Αταλάντα – Τσέλσι (09/12)

Ίντερ – Λίβερπουλ (09/12)

Μονακό – Γαλατασαράι (09/12)

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (09/12)

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ (09/12)

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης (09/12)

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας (09/12)

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (10/12)

Καραμπάγκ – Άγιαξ (10/12)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν (10/12)

Γιουβέντους – Πάφος (10/12)

Λεβερκούζεν – Νιουκάστλ (10/12)

Μπενφίκα – Νάπολι (10/12)

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ (10/12)

Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ (10/12)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (10/12)

7η Αγωνιστική

Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ (20/01)

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι (20/01)

Κοπεγχάγη – Νάπολι (20/01)

Ίντερ – Άρσεναλ (20/01)

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (20/01)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό (20/01)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν (20/01)

Τότεναμ – Ντόρτμουντ (20/01)

Βιγιαρεάλ – Άγιαξ (20/01)

Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης (21/01)

Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21/01)

Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο (21/01)

Τσέλσι – Πάφος (21/01)

Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ (21/01)

Γιουβέντους – Μπενφίκα (21/01)

Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν (21/01)

Μαρσέιγ – Λίβερπουλ (21/01)

Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα (21/01)

8η Αγωνιστική

Άγιαξ – Ολυμπιακός (28/01)

Άρσεναλ – Καϊράτ (28/01)

Μονακό – Γιουβέντους (28/01)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (28/01)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ (28/01)

Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ (28/01)

Ντόρτμουντ – Ίντερ (28/01)

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ (28/01)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ (28/01)

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη (28/01)

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ (28/01)

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι (28/01)

Πάφος – Σλάβια Πράγας (28/01)

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιουκάστλ (28/01)

Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου (28/01)

Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ – Αταλάντα (28/01)

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης (28/01)

Νάπολι – Τσέλσι (28/01)