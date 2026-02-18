Ηρακλής – Μύκονος 93-65: Με «περίπατο» στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Ηρακλής επικράτησε 93-65 της ΑΕ Μυκόνου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο Final-8 που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν εξαιρετική από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης όπου θα περιμένει τον αντίπαλο του, που θα προκύψει από τον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τον ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πρώτα ισορροπημένα λεπτά (10-6, 3’25’’) μετατράπηκαν σε μια αντεπίθεση διαρκείας του Ηρακλή, ο οποίος με τον Τσιακμά να μετρά 3/3 τρίποντα έχτισε νωρίς μια διαφορά. Έφτασε στο +10 (16-6, 415’’) και από εκεί στο 21-6 (6’) με την μπάλα να κυκλοφορεί εξαιρετικά.

Η απόσταση διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα (24-10 στο 17’25’’, 28-12 στο 9’20’’) για να κλείσει το πρώτο μισό 30-14 με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Σον Κρίστιαν Σμιθ.

Η Μύκονος προσπάθησε να πλησιάσει (36-19, 14’), αλλά οι Θεσσαλονικείς έδειχναν να έχουν λύσεις για κάθε πρόβλημα. Έφτασαν στο +23 (48-25, 18’) και έκλεισαν το πρώτο μισό με το σκορ στο 54-29. Ο Ηρακλής δεν απειλήθηκε ούτε στο δεύτερο μισό με τον δείκτη της διαφοράς να ανεβαίνει και να φτάνει στη νίκη με το τελικό.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Μαγκλογιάννης, Κατραχούρας

Δεκάλεπτα: 30-14, 54-29, 75-47, 93-65

Ηρακλής (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 24 (1), Στρονγκ 9 (1), Ντάρκο Κέλι 14 (4), Σμιθ 17, Τσιακμάς 11 (3), Μωραϊτης 7, Γουέρ 11, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σύλλας Γιαννίκος, Κομνιανίδης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μύκονος (Ζιάγκος): Άπλμπι 7, Μουρ 19 (1), Ρέι 10 (2), Καββαδάς 2, Γερομιχαλός Π. 3, Ερμίδης 2, Σκουλίδας, Μπιλλής, Σιδηροηλίας 4, Μάντζαρης 3 (1), Χέσον 7, Μπριγκς 8

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ