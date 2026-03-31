H απάντηση του Τόμας Ουόκαπ στο αίτημα του Παναθηναϊκού AKTOR για ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του

Δεν έχει τελειωμό η κόντρα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό μετά το ντέρμπι το βράδυ της Δευτέρας 30/3 για την Basket League.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» όπως έγινε γνωστό έχουν καταθέσει αίτημα στο υπουργείο Εσωτερικών για ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του γκαρντ του Ολυμπιακού, με τον ίδιο τον παίκτη το απόγευμα της Τρίτης 31/3 να απαντάει με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο Τόμας Ουόκαπ ανήρτησε μια φωτογραφία με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας την οποία και συνόδευσε με το τραγούδι «Let’ Em Know» του Τ.Ι.

Την ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του Τόμας Ουόκαπ ζητάει ο Παναθηναϊκός AKTOR από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» έχουν καταθέσει το αίτημα τους στις 26 Μαρτίου, προκειμένου να ανακληθεί το ελληνικό διαβατήριο που έχει δοθεί στον γκαρντ του Ολυμπιακού τιμητικά.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τονίζει πως η τιμητική πολιτογράφηση του δόθηκε για τις υπηρεσίες στη χώρα, με τον ίδιο να χρησιμοποιεί το ελληνικό διαβατήριο χωρίς να παρέχει καμία υπηρεσία στη χώρα παρά μόνο στον σύλλογο του.

Αναλυτικά η αίτηση ανάκλησης που κατατέθηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός προς το Υπουργείο Εσωτερικών:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έχει καταθέσει αίτηση ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώντας την ανάκληση της τιμητικής πολιτογράφησης του αθλητή της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Τόμας Γουόκαπ, σύμφωνα με το άρθρο 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ειδικότερα, με το από 18.4.2023 προεδρικό διάταγμα ο ΤΟΜΑΣ ΓΟΥΟΚΑΠ πολιτογραφήθηκε Έλληνας μέσω της εξαιρετικής διαδικασίας τις τιμητικής πολιτογράφησης με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθότι κρίθηκε ότι μέσω της επαγγελματικής του δραστηριότητας δύναται να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη χώρα.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ νομίμως υποστηρίζει ότι η αβέβαιη και δυνητική προσφορά ενός προσώπου στις διακρίσεις της εθνικής ομάδας καλαθοσφαίρισης δεν συνιστά κατά το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας λόγο τιμητικής του πολιτογράφησης, καθότι ο νόμος κάνει λόγο για ΗΔΗ τετελεσμένη προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών στην Χώρα, ώστε να έχει αποδειχθεί σε βάθος χρόνου η συμβολή του στις διακρίσεις της εθνικής ομάδας και να δικαιολογηθεί η κατ’ εξαίρεση απονομή εις αυτόν της ελληνικής ιθαγένειας, ως φόρος τιμής σε αυτή την ΗΔΗ αποδεδειγμένη προσφορά.

Και πράγματι, τούτο αποδείχθηκε και στην πράξη ΜΕΤΑ την πολιτογράφηση: καμία τέτοια προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών προς τη χώρα δεν παρείχε ο κ. Γουόκαπ, αφού τις χρονιές που συμμετείχε στην Εθνική μας Ομάδα τούτη δεν σημείωσε καμία διάκριση, ενώ ο κ. Γουόκαπ από την τελευταία του συμμετοχή στις 6 Αυγούστου 2024 δεν έχει έκτοτε αγωνιστεί με την Εθνική μας ομάδα σε καμία απολύτως αναμέτρηση.

Συνεπώς, η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ζητεί από το Υπουργείο Εσωτερικών που κίνησε την διαδικασία απονομής της ελληνικής ιθαγένειας στον κ. Γουόκαπ να κινήσει αντίστοιχα τώρα διαδικασία για την ανάκλησή της.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, άλλωστε, παραπέμπει και στη σχετική δήλωση του ίδιου του κ.Γουόκαπ, όταν πολιτογραφήθηκε Έλληνας: “Είναι, δε, τόσο πηγαία η διάθεσή μου να προσφέρω, ώστε δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση που αρνηθώ στο μέλλον να παρέχω τις υπηρεσίες μου, να αφαιρεθούν από την Ελληνική Κυβέρνηση τα δικαιώματα που απορρέουν από τη χορήγηση διαβατηρίου”».