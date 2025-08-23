Γιουσούφ Γιαζίτσι: Το συγκινητικό μήνυμα προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού “Σήμερα ήθελα να σας κάνω χαρούμενους”

Μετά από μακρά απουσία 228 ημερών λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού, ο Γιαζίτσι επέστρεψε δυναμικά στην αγωνιστική δράση του Ολυμπιακού, στον αγώνα εναντίον του Αστέρα Τρίπολης, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Ο τραυματισμός του συνέβη στις 27 Οκτωβρίου 2024 και ο Σέρβος επιθετικός κατάφερε να επανέλθει στις προπονήσεις και στα επίσημα παιχνίδια στις 11 Ιουνίου 2025. Στον πρώτο επίσημο αγώνα μετά την επιστροφή του, πέτυχε το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό, χαρίζοντας στιγμές χαράς στους φιλάθλους.

Μετά το παιχνίδι, ο Γιαζίτσι ευχαρίστησε θερμά τους οπαδούς για τον τρόπο που στάθηκαν δίπλα του κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου του τραυματισμού, εκφράζοντας την ικανοποίησή του που επέστρεψε σε δράση και κατάφερε να συμβάλει άμεσα στην επιτυχία της ομάδας.

Δείτε το βίντεο: