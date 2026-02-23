EuroLeague: Πότε ξεκινάει η 2η φάση διάθεσης των εισιτηρίων του Final Four

Μόνο μερικά 24ωρα έμειναν για να ξεκινήσει η 2η φάση της διάθεσης εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague που επιστρέφει στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοργανώτριας αρχής, η πλατφόρμα για την αγορά των εισιτηρίων θα ανοίξει ξανά την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της EuroLeague

Η έναρξη της Φάσης 2 συμπίπτει με το κλείσιμο της αγοράς παικτών της EuroLeague, διασφαλίζοντας ότι οι οπαδοί θα έχουν μια σαφή εικόνα του τελικού ρόστερ κάθε ομάδας.

Όλοι οι οπαδοί, εκτός από εκείνους που έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια σε προηγούμενες φάσεις πωλήσεων ή προπωλήσεις, θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη γενική δημόσια πώληση της 26ης Φεβρουαρίου που ξεκινά στις 10:00. Κατά τη διάρκεια αυτού του δεύτερου παραθύρου πωλήσεων, όλοι οι οπαδοί θα έχουν επίσης την ευκαιρία να αγοράσουν VIP εισιτήρια από τις 14:00.

Πληροφορίες για την πώληση εισιτηρίων είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://euroleaguef4tickets.com/en/. Οι οπαδοί πρέπει να συνδεθούν ή να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό EuroLeague ID για να ολοκληρώσουν την αγορά τους. Μόλις συνδεθούν, θα εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες κατηγορίες. Λόγω της αναμενόμενης υψηλής ζήτησης και για να διασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση, κάθε οπαδός μπορεί να αγοράσει έως και δύο εισιτήρια.

Για πρώτη φορά, τα εισιτήρια για το Final Four διατίθενται σε πολλαπλές φάσεις πώλησης. Αυτή η προσέγγιση έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει την πρόσβαση για την αυξανόμενη παγκόσμια βάση οπαδών της EuroLeague, προσφέροντας πολλαπλές ευκαιρίες για την εξασφάλιση εισιτηρίων, είτε οι οπαδοί σκοπεύουν να παρακολουθήσουν ανεξάρτητα από τις ομάδες που προκρίθηκαν είτε προτιμούν να περιμένουν μέχρι η διοργάνωση να φτάσει στα καθοριστικά της στάδια. Όλες οι φάσεις ακολουθούν μια πολιτική δίκαιης πρόσβασης, που σημαίνει ότι οι οπαδοί που αγοράζουν εισιτήρια σε μία φάση δεν θα είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν σε επόμενες φάσεις. Αυτό το μέτρο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει ευρύτερη πρόσβαση στην εκδήλωση.

Η Φάση 1, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου, γνώρισε τεράστια ζήτηση, καθώς πάνω από ένα εκατομμύριο οπαδοί συνδέθηκαν με όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια που εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από πέντε λεπτά, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την τεράστια απήχηση της κορυφαίας διοργάνωσης της EuroLeague.

Οι ημιτελικοί του Final Four της EuroLeague του 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου, στις 18:00 και 21:00 τοπική ώρα (17:00 και 20:00 CEST). Την Κυριακή 24 Μαΐου, ο αγώνας πρωταθλήματος adidas NextGen EuroLeague θα ξεκινήσει στις 18:00 τοπική ώρα (17:00 CEST), ενώ η σεζόν θα κορυφωθεί με τον αγώνα πρωταθλήματος στις 21:00 τοπική ώρα (20:00 CEST), όταν θα στεφθεί ο νέος πρωταθλητής της EuroLeague.

Ένα τρίτο παράθυρο πώλησης εισιτηρίων θα ανοίξει την Τρίτη 17 Μαρτίου, στις 10:00 CET, προσφέροντας μια ακόμη ευκαιρία στους οπαδούς να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους. Η τελική φάση πώλησης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Απριλίου, στις 10:00 CEST, μεταξύ της ολοκλήρωσης της Κανονικής Περιόδου και της έναρξης του Play-In Showdown, με δέκα ομάδες να διεκδικούν ακόμη μια θέση στο Final Four.

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τα εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague Athens του 2026 που παρουσιάζεται από την Etihad είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://euroleaguef4tickets.com/en/.