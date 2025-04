Αφού οδήγησε την Φενερμπαχτσέ στο 2ο καλύτερο ρεκόρ στην Euroleague, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς για την κανονική περίοδο.

Μάλιστα, ο Λιθουανός πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, έγραψε ιστορία στη διοργάνωση ως ο μοναδικός που έχει κατακτήσει το τρόπαιο ως παίκτης και κερδίσει και το βραβείο «Aleksander Gomelskiy». Ο Γιασικεβίτσιους οδήγησε πέρυσι την τουρκική ομάδα στο Final 4 της Euroleague και φέτος στη δεύτερη θέση της κατάταξης της κανονικής περιόδου.

Η Φενερμπαχτσέ αναμένεται να αντιμετωπίσει την Παρί στα playoff της διοργάνωσης με στόχο την πρόκριση σε Final 4 για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Sarunas Jasikevicius of Fenerbahçe Beko Istanbul has been named the 2024–25 Aleksander Gomelskiy Coach of the Year, becoming the first Lithuanian to receive the award 🇱🇹🏆



Despite numerous injuries, he led Fenerbahçe to a 23–11 record and second place in the regular season 💪… pic.twitter.com/HmXeWcnLqV