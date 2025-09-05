Euroleague: Αθήνα και Βελιγράδι διεκδικούν το Final-4 του 2026

Θα ανακοινωθεί την Τετάρτη (10/09) η έδρα του Final-4 της Euroleague για το 2026.

Έφτασε η ώρα για την κρίσιμη ψηφοφορία έπειτα από πολλές αναβολές, η οποία θα στείλει τη διοργάνωση είτε στην Αθήνα, είτε στο Βελιγράδι.

Μία πρόταση που πλησιάζει τα 9 εκατ. ευρώ έχει καταθέσει η Αθήνα και φαίνεται να είναι φαβορί έναντι της πρωτεύουσας της Σερβίας που έχει φιλοξενήσει το Final -4 το 2018 και το 2022.

To 2007 ήταν η τελευταία φορά που η Αθήνα διοργάνωσε στον ΟΑΚΑ την τελική φάση, όπου είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός.

Υπενθυμίζεται ότι για το 2027 και το 2029 έχει ήδη αποφασιστεί ότι το Final Four της EuroLeague θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι.

Για την απόφαση θα ψηφίσουν οι 13 μέτοχοι της Euroleague που είναι οι: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός (Ελλάδα), Εφές, Φενέρμπαχτσε (Τουρκία), Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπασκόνια (Ισπανία), Μακάμπι (Ισραήλ), Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία), Βιλερμπάν (Γαλλία), Μπάγερν (Γερμανία), Ζαλγκίρις (Λιθουανία), ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία).