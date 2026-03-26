Εμπαπέ: «Δεν μπορώ να φανταστώ ένα Μουντιάλ χωρίς τον Νεϊμάρ»

Ο Νεϊμάρ δεν έχει αγωνιστεί με την εθνική Βραζιλίας από τον Οκτώβριο του 2023 και, αν και πλέον 34 ετών, η πορεία της καριέρας του τα τελευταία δύο χρόνια δεν είναι ανοδική, λόγω των συχνών τραυματισμών που έχει αντιμετωπίσει. Καθώς η έναρξη του Μουντιάλ 2026 πλησιάζει (σέντρα στις 11 Ιουνίου), η συζήτηση για το αν θα πρέπει να συμμετάσχει στην παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου φουντώνει.

Ο ίδιος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να πείσει τον Κάρλο Αντσελότι να τον συμπεριλάβει στην τελική αποστολή, όμως οι πιθανότητες φαίνονται περιορισμένες, καθώς έχασε την ευκαιρία να παίξει στα επερχόμενα φιλικά της Βραζιλίας με τη Γαλλία και την Κροατία. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ερωτηθείς για τον Νεϊμάρ, εξέφρασε τη δική του άποψη σχετικά με την κατάσταση του άσου της Σάντος.

«Νομίζω πως εθνική Βραζιλίας ανήκει τόσο στον Βινίσιους όσο και στον Νεϊμάρ. Ο Βίνι χρειάζεται τώρα να κάνει άλλο ένα βήμα με την εθνική ομάδα αλλά ο Νεϊμάρ είναι ο Νεϊμάρ. Είναι φανταστικός παίκτης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η διοργάνωση των αστεριών. Όλα τα αστέρια είναι εκεί και για μένα ο Νεϊμάρ είναι ένα από τα σημαντικότερα. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα Μουντιάλ χωρίς τον Νεϊμάρ.

Από την άλλη όμως, δεν μπορώ να πάω κόντρα στον πρώην προπονητή μου, τον Κάρλο Αντσελότι. Οφείλω να σεβαστώ την απόφασή του», τόνισε ο Εμπαπέ ενόψει του αποψινού διεθνούς φιλικού της δευτεραθλήτριας κόσμου Γαλλίας με την Βραζιλία, για να προσθέσει:

«Για μένα ο Νεϊμάρ είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά. Έπαιξα μαζί του, έχω μάθει αρκετά από εκείνον. Θα πρέπει να δούμε πώς είναι αλλά τον ξέρω, θα είναι έτοιμος, θα είναι εκεί».

Όταν ρωτήθηκε να συγκρίνει τον προπονητή της εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάμπ, με τον Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος ήταν προπονητής του στη Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη σεζόν, ο Κιλιάν Εμπαπέ εξέφρασε την άποψή του για τους δύο προπονητές:

«Το καλύτερο είναι πως είναι εντελώς διαφορετικοί, έχουν εντελώς διαφορετική οπτική του ποδοσφαίρου. Για μένα είναι μία χρυσή ευκαιρία επειδή μπορώ να μάθω δύο τρόπους για να νικώ.

Είναι τιμή που έχω τον Ντεσάμπ και που έχω δουλέψει με τον Κάρλο, για τον οποίο έχω τον απόλυτο σεβασμό και θαυμασμό».