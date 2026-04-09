Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Sold out το παιχνίδι στην Σόφια

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Σόφια σήμερα (9/4) όπου θα βρει απέναντι του την Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της EuroLeague.

Το γήπεδο, η Arena 8888 θα είναι κατάμεστη αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια. Η χωρητικότητα του γηπέδου φτάνει τις 12.300 θέσεις.

Οι Βούλγαροι δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον για την αναμέτρηση λόγω του Σάσα Βεζένκοβ όπου θα αγωνιστεί μπροστά στους συμπατριώτες του.

Στην Αθήνα έμειναν και δεν θα αγωνιστούν οι Εβάν Φουρνιέ (στομαχικές διαταραχές), Γιαννούλης Λαρεντζάκης και οι τραυματίες Μόντε Μόρις (μυϊκό σπασμό στην μέση) και Ταιρίκ Τζόουνς (θλάση).

Εκτός και ο Νιλικίνα που ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.