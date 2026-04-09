Ολυμπιακός: Εκτός ο Νιλικίνα κόντρα στην Χάποελ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Χάποελ Τελ Αβίβ (19:45, Novasports 4) στην Βουλγαρία, με τον Φράνκ Νιλικίνα να μην είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Γάλλος γκαρντ ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τους Πειραιώτες στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την 1η θέση της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι εκτός είναι και ο Φουρνιέ για τον ίδιο λόγο καθώς και ο Λαρεντζάκης που έμεινε στην Αθήνα.