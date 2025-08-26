Champions League: Πότε είναι η κλήρωση της League Phase
Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου και ώρα 19:00
Ο Ολυμπιακός θα μάθει τους αντιπάλους του στο League Phase του Champions League την ερχόμενη Πέμπτη, 28 Αυγούστου στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στο Μόντε Κάρλο.
Στο Μονακό θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από τους “ερυθρόλευκους”.
Οι φίλοι της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την κλήρωση μέσα από δύο τηλεοπτικά κανάλια.
Συγκεκριμένα, το COSMOTE SPORT 1 HD θα μεταδώσει live την κλήρωση στις 19:00, ενώ παράλληλα και το MEGA NEWS (το υβριδικό του MEGA) από τις 18:55 θα συνδεθεί με το Μόντε Κάρλο.
