Champions League: Οι The Killers αναλαμβάνουν το σόου του τελικού

Το pregame του φετινού τελικού του Champions League θα αναλάβει η θρυλική ροκ μπάντα, The Killers. Σημειώνεται ότι ο τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη.

Μετά την εμφάνιση των Linkin Park στο Μόναχο, οι “The Killers” είναι έτοιμοι να ανέβουν στη σκηνή και να προσφέρουν μια αξέχαστη βραδιά στους φιλάθλους των δύο ομάδων που θα διεκδικήσουν φέτος τον τίτλο του Champions League στον μεγάλο τελικό.

Στις 30 Μαΐου θα εμφανιστεί η μπάντα από το Λας Βέγκας στο Puskás Aréna της Βουδαπέστης, αναλαμβάνοντας την τελετή έναρξης.

“Όταν μας ζητήθηκε να εμφανιστούμε στο show του τελικού του Champions League, δεν το σκεφτήκαμε δεύτερη φορά. Κάποιες σκηνές μιλούν από μόνες τους”, αναφέρουν οι “The Killers”.

Σε αντίθεση με το Super Bowl, όπου η μουσική εμφάνιση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, στο Champions League η συναυλία πραγματοποιείται πριν την έναρξη του αγώνα.