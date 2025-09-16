Champions League: Απόψε… ανεμίζει το σεντόνι στην σέντρα – Αρχίζει η League Phase της διοργάνωσης
Τριήμερο ποδοσφαιρικής πανδαισίας
Απόψε αρχίζει το ταξίδι στα αστέρια για τις 36 ομάδες που κατάφεραν να βρίσκονται στην κλήρωση της League Phase του Champions League.
Η League Phase του Champions League για τη σεζόν 2025-26 ανοίγει αυλαία, με τα 17 της ματς να «μοιράζονται» αυτό το τριήμερο (16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου). Πλούσιο το πρόγραμμα της πρεμιέρας με τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν να είναι τα Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ, Γιουβέντους – Ντόρτμουντ, Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ, αλλά και η εντός έδρας «μάχη» της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Καραμπάγκ.
Ο Ολυμπιακός θα ριχτεί στη «μάχη» την Τετάρτη (17.09.2025). Οι Πειραιώτες επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2020-21 και υποδέχονται μία εκ των εκπλήξεων της διοργάνωσης, την απίθανη Πάφο στο “Γ.Καραϊσκάκης” στις 19:45.
To πρόγραμμα της πρεμιέρας
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ
19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
22:00 Ρεάλ – Μαρσέιγ
22:00 Μπενφίκα – Καραμπάγκ
22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
19:45 Ολυμπιακός – Πάφος
19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Άγιαξ – Ίντερ
22:00 Μπάγερν – Τσέλσι
22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
19:45 Μπριζ – Μονακό
19:45 Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν
22:00 Άιντραχτ – Γαλατάσαραϊ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι
22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ
