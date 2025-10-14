Θεσσαλονίκη: Μουσικό ταξίδι στην αρχαιότητα – Συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Η μουσική στην αρχαιότητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας. Από τα τραγούδια των θεριστάδων μέχρι εκείνα του τοκετού, η μουσική είχε πρωταρχικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων.

Μια ευκαιρία να μυηθούν στους ήχους της εποχής θα έχουν όσοι βρεθούν την Τετάρτη το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη χρήση αντιγράφων αρχαίων οργάνων, όπως η λύρα, η κιθάρα και ο αυλός, το Ερευνητικό Σύνολο Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής «Ορφεία Αρμονία» ζωντανεύει τους ήχους που συνόδευαν την ποίηση, το θέατρο και τις τελετουργίες του αρχαίου κόσμου.

Τη συναυλία συνδιοργανώνουν η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και αποτελεί παράλληλη εκδήλωση του διεθνούς συνεδρίου «Μουσική, Χορός και Ηχοτοπία στον Κόσμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου», που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

“Η πληθώρα και η ποικιλία των μουσικών οργάνων έδιναν μουσική σε όλους τους τομείς της ζωής. Εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσαν τη μουσική ακόμη και για τις εργασίες τους. Υπάρχει ένα ειδώλιο από τερακότα, μάλλον του 3ου αιώνα π.Χ., που δείχνει γυναίκες που ζυμώνουνε ψωμί και δίπλα τους να παίζει ένας αυλητής.

Συγκεκριμένα τραγούδια είχαν πολλά επαγγέλματα όπως οι θεριστάδες και οι μυλωνάδες, ενώ υπήρχαν μέχρι και τραγούδια για τον τοκετό. Στα αυτοκρατορικά χρόνια, ο Πτολεμαίος ο Σωτήρας, κάπου στο 285 π.Χ., είχε καλέσει τον αυλητή Ισμηνία για να βοηθήσει στην καθέλκυση πλοίου, δίνοντας το ρυθμό με τον αυλό», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημήτρης Δελφινόπουλος, μουσικός Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Συνόλου.

“Ο χαρακτήρας της παιδείας στην αρχαιότητα ήταν πρωτίστως καλλιτεχνικός και η τέχνη ήταν μουσική πριν γίνει πλαστική και λογοτεχνική”, προσθέτει ο κ. Δελφινόπουλος.

Το πρόγραμμα του Συνόλου περιλαμβάνει τις μουσικές ερμηνείες γνωστών και αγνώστων διασωθέντων μουσικών αποσπασμάτων, προσαρμοσμένων ενορχηστρωτικά στα δεδομένα του και διατηρώντας τους κανόνες και τους τύπους της αρχαίας ελληνικής μουσικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Σύνολο Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής «Ορφεία Αρμονία» περιλαμβάνει τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα μουσικών οργάνων των διαφόρων περιόδων της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας. Λύρες, κιθάρες, πανδουρίδες, βάρβιτοι, πολύχορδα, αυλοί, σάλπιγγες, κρουστά, συμμετέχουν σ’ ένα αρμονικό μουσικό σχήμα αναβιώνοντας τους συνολικούς αρχαϊκούς ήχους που διασώθηκαν στο χρόνο.