Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πολίτες και εθελοντές σπεύδουν στη φωτιά την ώρα που η κυβέρνηση αδρανεί

«Αυτό που συμβαίνει» με τις πυρκαγιές «είναι ντροπιαστικό», ανέφερε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Συνδέσεις» της δημόσιας τηλεόρασης.

«Οι κάτοικοι στη Ρόδο, εδώ και ημέρες με λυγμούς και με κραυγές αγωνίας και απελπισίας ζητάνε συνδρομή», δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε ότι νιώθει την οργή τους, καθώς η ίδια, όπως είπε, έζησε τις φωτιές στην Εύβοια πριν από δύο χρόνια.

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση λέγοντας ότι «η χώρα είναι στο έλεος» των πυρκαγιών, «παρά τις εξαγγελίες, είμαστε στην ίδια κατάσταση» και «τίποτα δεν λειτούργησε». «Οι πολίτες έχουν δίκιο» σημείωσε συμπληρώνοντας ότι «δεν μπορεί η σημερινή κυβέρνηση να λέει “κάναμε ότι μπορούσαμε”» και θα πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα στο εξής, όπως να υπάρξει μόνιμο προσωπικό πολιτικής προστασίας και όχι να προσλαμβάνονται οι πυροσβέστες ως εποχικοί. «Είναι αδιανόητο η χώρα που έχει πυρκαγιές κάθε χρόνο να μην έχει μόνιμο στόλο εναέριας και επίγειας κατάσβεσης», τόνισε.

Όσον αφορά το νομοσχέδιο για την άρση περιορισμών στην εγγραφή των εκλογέων του εξωτερικού στους ειδικούς καταλόγους, το οποίο συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, επεσήμανε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θεωρεί «εξαιρετικά θετικό το μέτρο και θα το ψηφίσει». «Θα πιέσουμε την κυβέρνηση να το επεκτείνει», ώστε να μπορεί να ψηφίζει «κάθε Έλληνας πολίτης» του εξωτερικού, πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Κωνσταντοπούλου σχολίασε ότι είναι ένα «κόμμα σε αποδρομή γιατί πρόδωσε τους πολίτες, τις αρχές του και όσα είχε εξαγγείλει».

