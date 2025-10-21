Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Σύσκεψη για την αντιμετώπιση παραβατικότητας που αποδίδεται σε Ρομά

Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας πραγματοποιήθηκε σήμερα κοινή σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης»), προκειμένου να παρασχεθεί δια ζώσης εκ μέρους της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας σχετική ενημέρωση προς τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις από 15 περιοχές της χώρας, όπου θα εφαρμοστούν πρόσθετα αστυνομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας – εγκληματικότητας που αποδίδεται σε Ρομά.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ και εκ μέρους του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ. Δημητρίου ΜΑΛΛΙΟΥ, ο Γενικός Διευθυντής Ασφάλειας και Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α Ταξίαρχος κ. Ελευθέριος ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ένστολου Προσωπικού κ. Δημήτριος ΠΟΛΥΖΟΣ.

Κύριο και διαρκές μέλημά μας, όπως επισημάνθηκε εισαγωγικά από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, αποτελεί η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας σε όλη τη χώρα, καθώς και η διασφάλιση των συνθηκών εργασίας τους, ώστε να επιτελούν απερίσπαστα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Τόνισε, δε, ιδιαίτερα τη σημασία της πιστής εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 100/2003, που καθορίζει το πλαίσιο του ισχύοντος αξιοκρατικού και αντικειμενικού συστήματος μεταθέσεων. Ζήτησε μάλιστα από την Ηγεσία, εφαρμόζοντας τους όποιους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς και τις μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού να προκηρύξει επί πλέον θέσεις ώστε να καλυφθούν τα κενά της επαρχίας και να αντιμετωπιστεί η «γήρανση» του προσωπικού, καθώς επίσης και να εγγυηθεί την τήρηση του Πίνακα μεταθέσεων, προκειμένου να μην υπάρξουν αδικίες και άνισες υπηρεσιακές μεταβολές.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της εφαρμογής των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για την αστυνόμευση στους καταυλισμούς ΡΟΜΑ και την πρόληψη της εγκληματικότητας, υπερθεματίζοντας στις αναφορές του Προέδρου της Ομοσπονδίας για την τήρηση του αντικειμενικού συστήματος μεταθέσεων, τονίζοντας ότι η επαρχία βρίσκεται πράγματι σε δύσκολη θέση και χρήζει ενίσχυσης.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις και τα ερωτήματα των εκπροσώπων των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα των κυβερνητικών προθέσεων και των υπηρεσιακών σχεδιασμών.

Η Ομοσπονδία παρακολουθεί το θέμα και σε συνεργασία με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις θα προβεί σε όποιες άλλες αναγκαίες ενέργειες.

