Τσουκαλάς: «Κ. Μαρινάκη, τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη εκπροσωπείτε που έχει καταρρακώσει την ανεξαρτησία των θεσμών»

Στις επικρίσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη εναντίον του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, απάντησε το ΠΑΣΟΚ .

Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι «ο κ. Μαρινάκης φαίνεται οτι βάλθηκε να μας διασκεδάσει στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.Πως αλλιώς να ερμηνευτεί η δήλωση του ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ήθελε Εξεταστική Επιτροπή, παρά μόνο Προανακριτική, γιατί δήθεν έχει κάτι να κρύψει».

«Πάθατε αμνησία; Δεν θυμάστε πως σας προκαλούσαμε να μην εμποδίσετε την έρευνα της δικαιοσύνης για τους υπουργούς σας, και το ΠΑΣΟΚ θα συναινέσει σε Εξεταστική Επιτροπή από την περίοδο του Χαρίλαου Τρικούπη;

Δεν ακούσατε την κυρία Κοβέσι, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εργαλειοποίησε το άρθρο 86 για να μην προχωρήσει η διερεύνηση των δικογραφιών, που σωρηδόν έρχονται στη Βουλή;» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τυπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Τσουκαλάς αντέκρουσε τη κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου επισημαίνοντας: «… αφού κατά τα λεγόμενα σας η Εξεταστική θα τα ερευνήσει όλα, γιατί φοβάστε να καλέσετε ως μάρτυρες τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί δεν έχετε καλέσει τον “Φραπέ”, τον “Χασάπη”, την Τομεάρχη με τη φεράρι;»

«Και κάτι ακόμα: Κύριε Μαρινάκη μάλλον έχετε μπερδευτεί. Δεν ανήκετε σε κάποιο κόμμα που σέβεται τη διάκριση των εξουσιών. Τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη εκπροσωπείτε, που έχει καταρρακώσει κάθε έννοια ανεξαρτησίας των θεσμών», υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς.