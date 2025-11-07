Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση ανέλαβε δράση μόνο μετά την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας του Νίκου Ανδρουλάκη»

Βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς το πρωί της Παρασκευής (7/11).

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινή ζώνη» του ACTION24 ήταν σήμερα το πρωί ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Με φόντο τη δεύτερη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου της Διατλαντικής Συνεργασίας και της υπογραφής συμφωνίας παρουσία των υπουργών Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ, του Έλληνα υπουργού Ενέργειας και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε ως «θετική εξέλιξη την εν λόγω συμφωνία. Εμείς επικροτούμε οποιαδήποτε εξέλιξη διασφαλίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές συνθήκες. Αν και καθυστέρησαν αρκετά αυτές τις συνεργασίες, νομίζω ότι είναι θετικό ότι έχουμε και μια αλλαγή στάσης του Πρωθυπουργού, γιατί ξέρετε λίγα χρόνια πριν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έλεγε ότι δεν πρέπει να τσακωνόμαστε για τον υδρογονάνθρακα και ότι έχει τελειώσει η διαδικασία – δεν είναι ένα αγαθό το οποίο στην πραγματικότητα θα έχει αξία στο μέλλον».



«Περιμέναμε βέβαια η κυβέρνηση να αναφερθεί και στο γεγονός ότι όσα συζητάμε αυτές τις ημέρες ξεκίνησαν με το νόμο 4001 του 2011 και τον κ. Μανιάτη. Το λέω αυτό διότι λίγο νωρίτερα η κα. Σδούκου ανέφερε ότι πρόκειται για μια επιτυχία, που έκανε μόνη της η κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η τάση της Νέας Δημοκρατίας να μεγαλοποιεί τη συμμετοχή της σε τέτοιας αξίας εθνικά ζητήματα και να προσπαθεί με κάθε τρόπο να τα κομματικοποιήσει», πρόσθεσε δηκτικά.



Κληθείς να σχολιάσει την φωτογραφία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής από αποκριάτικο πάρτι, ο Εκπρόσωπος Τύπου κατέδειξε την αγωνιώδη προσπάθεια ενός συστήματος πέριξ της Νέας Δημοκρατίας σημειώνοντας ότι «είναι ενδεικτικό μιας επιχείρησης δολοφονίας χαρακτήρων. Μιλάμε για αστεία πράγματα με φωτογραφίες σε αποκριάτικα πάρτι. Αν ψάξετε παραπάνω θα βρείτε και φωτογραφία του 10 ετών ντυμένος καουμπόι».



«Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση δεν έχει τι να πει» δήλωσε και αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν να «έχει περάσει μία εβδομάδα από το συμβάν στα Βορίζια Ηρακλείου και ο Πρωθυπουργός δεν έχει πει ούτε μία λέξη».



Στον αντίποδα αυτής της στάσης, ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι «προχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης, που κατάγεται από την Κρήτη, πήρε πρωτοβουλία και είπε ότι θα πάει να δει τη Δευτέρα το σύνολο των αρμοδίων στην περιοχή για να δουν το ζήτημα που είναι πολυεπίπεδο. Πρέπει να δούμε και το κομμάτι της καταστολής με την αυστηροποίηση των κανόνων οπλοκατοχής και αυστηροποίηση ποινών αλλά χρειάζεται και άλλα πράγματα – χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα στην ορεινή Κρήτη που θα έχει σκοπό την κοινωνική ένταξη και τη δημιουργική απασχόληση και επιμόρφωση (τμήματα ανηλίκων – ενηλίκων). Είναι επιτακτική ανάγκη δημιουργίας σχολείου δεύτερης ευκαιρίας και σύνδεση με σχολές που έχουν σχέση με τον τουρισμό, τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Οι αρμόδιοι από πλευράς της κυβέρνησης δεν μίλησαν για τίποτα αυτό, παρά μόνο αφότου ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε την πρωτοβουλία για όσα θα κάνει την Δευτέρα. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχώρησε σε αυτή την κίνηση, μόνο δύο δελτία ειδήσεων το ανέφεραν».



«Αν η κυβέρνηση ανακοινώσει μόνο μέτρα κατασταλτικού χαρακτήρα φοβάμαι πως δεν θα είναι επαρκή» ανέφερε και συμπλήρωσε ότι «το ζήτημα, όμως, εδώ είναι μεγάλο και είναι γνωστό ότι στην περιοχή της Κρήτης υπάρχουν και τα λεγόμενα “άβατα”. Πρέπει, λοιπόν, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να μας πει αν υπάρχουν πράγματι περιοχές όπου μπορεί η πρόσβαση ή η γειτνίαση αστυνομικών τμημάτων να είναι πολύ μακρινή με αποτέλεσμα να νιώθουν οι κάτοικοι ανασφάλεια. Είναι πλέον αναγκαίο να οργανώσουμε διαφορετικά επιχειρησιακά την αστυνομία. Προφανώς και το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας αλλά έως τότε πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων των πολιτών».



Τέλος, στο απόηχο της κατάθεσης του Γιώργο Γεωργαντά, πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «ο κ. Γεωργαντάς χθες είπε ξεκάθαρα ότι ενώ εκείνος είχε δεσμεύσει ΑΦΜ, ο κ. Αυγενάκης τα αποδέσμευσε. Ανέφερε ότι ο ίδιος είχε πολύ καλή συνεργασία με εκείνους που ο κ. Αυγενάκης υποδεικνύει ως επικίνδυνους και τους έδιωξε. Είπε, επίσης, ότι δεν κατάλαβε τον λόγο που δεν συνεχίστηκε η πολιτική που είχε εφαρμόσει εκείνος ως προς τους ιδιωτικούς παρόχους. Βλέπουμε, όπως και στην υπόθεση των ΕΛΤΑ, μία κυβέρνηση που ο ένας δίνει τον άλλον. Δεν είναι δυνατόν να έχουν δίκιο και οι δύο – και ο κ. Αυγενάκης και ο κ. Γεωργαντάς. Μάλιστα, όταν τον ρώτησαν “ποιος είναι ο Ελευθέριος”, εκείνος υπέδειξε τον κ. Ξυλούρη ως γνώστη της απάντησης. Δεν ξέρει ότι η κυβέρνηση αρνείται να φέρει τον κ. Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή; Πάντοτε η κυβέρνηση επενδύει στην επικοινωνία και όχι στην ουσία».