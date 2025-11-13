Την στήριξη της Ελλάδας στην κυβέρνηση του Λιβάνου, τόνισε ο Μητσοτάκης στη συνάντηση του με τον Λιβανέζο υπουργό Άμυνας Michel Menassah

Την στήριξη της Ελλάδας στην κυβέρνηση και στους θεσμούς του Λιβάνου, καθώς και στις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του σήμερα το απόγευμα με τον Υπουργό ‘Αμυνας του Λιβάνου Michel Menassah.

Ο κ.Μητσοτάκης επανέλαβε, παράλληλα, την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεχίσει τη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον Πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Aoun, να επισκεφθεί την Ελλάδα.