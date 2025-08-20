Τι πραγματικά ισχύει για τον μετανάστη που επιτέθηκε στους Εύζωνες – «Δεν είναι προϊον fake news», λέει το υπουργείο

Τεράστιες διαστάσεις πήρε το περιστατικό με τον μετανάστη που επιτέθηκε φραστικά στους Εύζωνες μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Μάλιστα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, την Κυριακή (17.08) ανήρτησε το εν λόγω βίντεο στη σελίδα του στα κοινωνικά δίκτυα υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πια καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές.

Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής…— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 17, 2025

«Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας» και πρόσθεσε ότι: «Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος του. Παράλληλα με εντολή μου στο φάκελο του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης. Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές», ανέφερε ο υπουργός.

Νωρίτερα, σήμερα (20.08) μερίδα του τύπου υποστήριζε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί fake news και στην πραγματικότητα είναι δύο διαφορετικά βίντεο που ενώθηκαν για να κάνουν αίσθηση.

Ένας πχιο Έλληνας έβριζε τον εύζωνα.

Ένας πχιο Έλληνας έβριζε τον εύζωνα.

Τι αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το περιστατικό που επικαλέστηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης είναι απολύτως πραγματικό.

«Στις 10.08.25 και στις 12.08.25 και ο αλλοδαπός προσήχθη. Δε μπορούσε να συλληφθεί διότι εκκρεμούσε η εξέταση ασύλου

Η πράξη διακοπής εξέτασης και επιστροφής εξεδόθη 14.08.25 μετά την προκλητική συμπεριφορά. Μάλιστα διαβιβάστηκε στο άσυλο η προκλητική συμπεριφορά του όπως αποτυπώθηκε στην προσαγωγή του για να κριθεί η κάθε επόμενη προσφυγή του κατά τον ίδιο τρόπο».

«Επομένως ο αλλοδαπός που προκάλεσε, έχει διακοπή η εξέταση ασύλου του και έχει εκδοθεί πράξη επιστροφής. Παράλληλα διαβιβάστηκε και βίντεο που κυκλοφορεί για αντίστοιχη ταυτοποίηση», συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές.