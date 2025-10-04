Θεοδωρικάκος για τα 51 χρόνια ΝΔ: “Η παράταξη που ενώνει τους Έλληνες με τις αξίες του πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης”

Ανάρτηση για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι: “Η μεγάλη λαϊκή παράταξη που ενώνει τους Έλληνες με τις αξίες του πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης.”

Αναλυτικά η ανάρτηση:

51 χρόνια Νέα Δημοκρατία

Η μεγάλη λαϊκή παράταξη που ενώνει τους Έλληνες με τις αξίες του πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης.

Με όραμα και σχέδιο για την Ελλάδα του αύριο. Με μια παραγωγική οικονομία που δίνει περισσότερες ευκαιρίες προόδου σε όλους, χωρίς διακρίσεις, Με διαφάνεια, σε μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης. Με ασφάλεια απέναντι σε κάθε είδους κίνδυνο.

Αυτή την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης αξίζει να δημιουργήσουμε όλοι μαζί — και να την παραδώσουμε στις νεότερες γενιές.