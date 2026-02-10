ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

Ο ΣΥΡΙΖΑ με επίσημη ανακοίνωση του το βράδυ της Τρίτης 10/2 αντέδρασε για την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για τους «Σπαρτιάτες».

Όπως τόνισε στην ανακοίνωση του, η απόφαση αυτή εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Την ίδια περίοδο που η κυβέρνηση Μητσοτάκη χαϊδεύει το ακροδεξιό εκλογικό ακροατήριο, ανάγοντας, τυπικά και άτυπα, σε μαέστρους της «μεταναστευτικής» πολιτικής τους Θ. Πλεύρη, Αδ. Γεωργιάδη και Μ. Βορίδη, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, μετά από εισαγγελική εισήγηση, αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή και των 13 συνολικά κατηγορουμένων στην υπόθεση των «Σπαρτιατών», μεταξύ των οποίων και ο καταδικασμένος για τη Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης. Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία

Τι κι αν ο φανερός αρχηγός του κόμματος, Στίγκας, ευχαριστούσε δημόσια τον καταδικασμένο Κασιδιάρη για τη συμβολή του στη νίκη των «Σπαρτιατών», λέγοντας μάλιστα ότι υπήρξε η «κηροζίνη» στην εκλογική επιτυχία;

Όλη η Ελλάδα ξέρει ποιος «νιαουρίζει» στα ακροδεξιά κεραμίδια, αλλά φαίνεται ότι τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα.

Ο φασισμός είναι απειλή για τη Δημοκρατία και η Δημοκρατία μας οφείλει να αμυνθεί. Η καταδίκη τους για τις ποινικά κολάσιμες μεθόδους που χρησιμοποιούν ώστε να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να είναι το ελάχιστο καθήκον της Δικαιοσύνης.

Η μάχη των ιδεών μέσα στην κοινωνία, σε κάθε γειτονιά, και η πολιτική καταδίκη των απόψεων, των θέσεων και της φασιστικής, αντιδημοκρατικής ιδεολογίας τους, είναι το ελάχιστο καθήκον των πολιτικών δυνάμεων και όλων των δημοκρατικών πολιτών.

Προφανώς και αποδείχτηκε στην πράξη η ανεπάρκεια της νομοθετικής ρύθμισης της κυβέρνησης Μητσοτάκη – Βορίδη για την αντιμετώπιση αυτού του πολύ σοβαρού ζητήματος. Ένας αναποτελεσματικός (αποδείχτηκε στην πράξη) νόμος που εξυπηρετούσε τους πολιτικούς τακτικισμούς του κ. Μητσοτάκη εκείνη την εποχή.

Προφανώς η τροπολογία που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023 μπορούσε να αποκλείσει στελέχη της Χρυσής Αυγής και πρόσωπα που ασκούν καθοδήγηση, δηλαδή «κρυπτόμενους επικεφαλής» των κομμάτων, από την εκλογική διαδικασία.

Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε και με το μεγάλο θέμα της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και του ρόλου της Δικαιοσύνης στην προστασία του πολιτεύματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα εξαντλήσει τις δυνάμεις του για να σταθεί, για άλλη μια φορά, εμπόδιο στις φανερές και κρυφές δυνάμεις του μίσους και του νεοναζιστικού σκοταδιού.

Σπαρτιάτες: Ομόφωνα αθώοι και οι 13 κατηγορούμενοι για εξαπάτηση εκλογικού σώματος

Αθωωτική για τους 13 κατηγορούμενους στην υπόθεση του κόμματος «Σπαρτιάτες» ήταν η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων που δίκασε σε δεύτερο βαθμό την κατηγορία για εξαπάτηση εκλογικού σώματος.

Το δικαστήριο αποδεχόμενο την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ομόφωνα αθώους τους 11 νυν και πρώην βουλευτές του κόμματος των «Σπαρτιατών» από την κατηγορία της εξαπάτησης εκλογικού σώματος, τον καταδικασμένο σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη από αυτήν της ηθικής αυτουργίας σε εξαπάτηση εκλογέων καθώς και τον συγκατηγορούμενό τους δικηγόρο, που δικάστηκε για συνέργεια στην πράξη των βουλευτών.

Η υπόθεση απασχόλησε τη δικαιοσύνη μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής των «Σπαρτιατών» Βασίλη Στίγκα περί μαφιόζικων μεθόδων εντός του κόμματος και αφανούς ηγεσίας και καθοδήγησης βουλευτών, από τον Ηλία Κασιδιάρη.

Ο κ. Στίγκας, μάρτυρας στην δίκη, στην πορεία ανασκεύασε τις δηλώσεις του λέγοντας πως είχε μιλήσει βρισκόμενος σε ταραχή μετά από την απουσία βουλευτών του κόμματος, από Ολομέλεια της Βουλής τον Αύγουστο του 2023.

Και στη δίκη σε πρώτο βαθμό, το Μονομελές Εφετείο Πλημμελημάτων κήρυξε αθώους τους 13 κατηγορούμενους μετά από αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση που έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε εξαπάτηση εκλογέων.