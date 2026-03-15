Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Στις Βρυξέλλες ο Γεραπετρίτης για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Στις Βρυξέλλες ο Γεραπετρίτης για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 16 Μαρτίου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

   Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου είναι οι εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

   Ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, διμερή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ (Subrahmanyam Jaishankar).

