Σήμερα η συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Κασσελάκη – Τι θα συζητηθεί

Σε τροχιά διάσπασης φαίνεται πως βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σήμερα, μετά την επιστροφή του Στέφανου Κασσελάκη στην Ελλάδα, συνεδριάζει το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος.

Η Κουμουνδούρου κάνει λόγο για προετοιμασία νέου κόμματος από την εσωκομματική αντιπολίτευση, ενώ δεν διστάζει να φωτογραφήσει και πρόσωπα πίσω από την τάση αυτή. Από την άλλη, αυτά τα στελέχη κάνουν λόγο για φαινόμενα διάλυσης και πολιτικές εκκαθαρίσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου έχει οριστεί εκτάκτως για σήμερα στις 16:30 και θα γίνει με την παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη. Θα συμμετέχουν, επίσης, οι Ρένα Δούρου, Έφη Αχτσιόγλου, Δώρα Αυγέρη, Θεοδώρα Τζάκρη αλλά και ο Σωκράτης Φάμελλος.

Στην κρίσιμη αυτή συνεδρίαση αναμένεται να διευκρινιστεί πότε θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος αλλά και το πότε πρόκειται να συζητηθούν «φλέγοντα» ζητήματα όπως αυτό της διαγραφής του Νίκου Φίλη, του Πάνου Σκουρλέτη, του Δημήτρη Βίτσα και του Στέφανο Τζουμάκα.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει γεμάτο πρόγραμμα, μιας και στο συνέδριο του ECONOMIST θα μιλήσει σήμερα, στις 21:00, και θα δώσει το στίγμα του για την οικονομική πολιτική του κόμματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Η σπαρακτική ανάρτηση της Ναταλίας Γερμανού – «Ζήσαμε τόσα πολλά μαζί, ξεκουράσου τώρα»

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 7 του Τραμ