Σφοδρή επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε ΝΔ για τις φωτιές και τα πύρινα μέτωπα

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με επίσημη ανακοίνωση στη Νέα Δημοκρατία για τα πύρινα μέτωπα της φωτιάς.

Αναλυτικά:

Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει την αγωνία της για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Νέα Αγχίαλο και την συμπαράστασή της στους κατοίκους της περιοχής και σε όλους όσοι δίνουν την δύσκολη μάχη της πυρόσβεσης.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει τεράστιες ευθύνες για το γεγονός ότι η χώρα καίγεται από άκρη σε άκρη εδώ και δέκα ημέρες, σε σημείο να έχουν μείνει απροστάτευτες ακόμη και ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να κινδυνεύουν χιλιάδες άνθρωποι. Οι διαβεβαιώσεις του κ. Μητσοτάκη για “ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού” κατέρρευσαν και αποκαλύφθηκε η πλήρης ανικανότητα του δήθεν επιτελικού κράτους να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές.

Ταυτόχρονα, ενώ συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία, ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και πρώην Υπουργός Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, επικοινώνησε με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, να εκφράσει την έντονη ανησυχία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και να τονίσει την ανάγκη να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και των πολιτών.

