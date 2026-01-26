Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάθεση του Μόσχου Κορασίδη κατέρριψε το κυβερνητικό αφήγημα περί «υπηρεσιακών αστοχιών»

«Η κατάθεση του πρώην γενικού γραμματέα του ΥΠΑΤ και πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μόσχου Κορασίδη κατέρριψε με κρότο το κυβερνητικό αφήγημα περί υπηρεσιακών αστοχιών και ανέδειξε την πολιτική διάσταση ενός σκανδάλου με ξεκάθαρο αποτύπωμα», ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο μάρτυρας μίλησε για συστηματική κλοπή αγροτικών εισοδημάτων, άνω των 630 εκατ. ευρώ, για εγκληματική οργάνωση που ξεκίνησε εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξελίχθηκε σε σύστημα με πολιτική κάλυψη και πολιτικές κεφαλές, τονίζοντας ότι η ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί σε υπαλλήλους ή στους Τεχνικούς Συμβούλους, αλλά αφορά σε πολιτικές αποφάσεις και επιλογές της περιόδου διακυβέρνησης της ΝΔ», τόνισαν οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσαν:.

«Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες του εισηγητή της ΝΔ να μετατοπίσει τις ευθύνες χαμηλά στην «αλυσίδα», ο κ. Κορασίδης ήταν σαφής: οι κρίσιμες αποφάσεις -όπως για το Εθνικό Απόθεμα- δεν λαμβάνονταν από υπαλλήλους, ενώ οι διαρκείς τροποποιήσεις εγκυκλίων επί κυβέρνησης Μητσοτάκη συγκρότησαν το θεσμικό πλαίσιο της λεηλασίας των κοινοτικών επιδοτήσεων. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν και η αναφορά του στην αδράνεια της σημερινής κυβέρνησης να εξαρθρώσει το κύκλωμα, παρά τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις, αλλά και στην παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για την απουσία ουσιαστικής κάθαρσης».

Όπως είπαν οι ίδιοι κύκλοι, «σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι η πρόσφατη ΚΥΑ της κυβέρνησης όχι μόνο δεν διορθώνει το σκάνδαλο, αλλά το θεσμοθετεί, επιτρέποντας κατανομή βοσκοτόπων ακόμη και σε «κτηνοτρόφους» χωρίς γάλα και κρέας».

«Το συμπέρασμα είναι αμείλικτο: η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν απέτυχε να ελέγξει το σύστημα• επέλεξε να το συντηρήσει, σε βάρος των πραγματικών παραγωγών», κατέληξαν οι ίδιες πηγές.