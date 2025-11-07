Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Η Εξεταστική θα εξελιχθεί σε μια ”κακιά στιγμή” θαψίματος της αλήθειας για ένα ακόμα σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

«Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής, αρνούμενη το αίτημα για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων, αρνείται τον νόμο και την αλήθεια» τονίζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν: «Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η Εξεταστική Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες προανακριτικής Αρχής και μπορεί να αποφασίσει την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων. Ωστόσο, όπως ομολογούν οι ”πηγές” της ΝΔ, ”μια κατ’ αντιπαράσταση εξέταση συγκεκριμένων μαρτύρων δεν παρίσταται πρόσφορο μέσο”».

«Πράγματι, δεν είναι πρόσφορο μέσο για την αναζήτηση της αλήθειας που θέλει να κρύψει η ΝΔ, καθώς βλέπει τα αλληλομαχαιρώματα των υπουργών της και των ”γαλάζιων” στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το επιχείρημα δε ότι η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση θα άρμοζε μόνο σε Προανακριτική Επιτροπή (την οποία πραξικοπηματικά απέρριψε η κυβερνητική πλειοψηφία), η ΝΔ αποκαλύπτει ότι εξαρχής έχει αποφασίσει πώς και αυτή η Εξεταστική θα εξελιχθεί σε μια ”κακιά στιγμή” θαψίματος της αλήθειας για ένα ακόμα σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.