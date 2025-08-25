Παύλος Μαρινάκης: “Ο Τσίπρας θα λείψει μόνο στους 17.000 βαρυποινίτες που αποφυλακίστηκαν”

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μετά από σχετική ερώτηση για την ενδεχόμενη επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην ενεργή πολιτική σκηνή με νέο κόμμα.

Στο ερώτημα δηλαδή αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει λείψει και πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο κ. Τσίπρας έχει λείψει στους 17.000 βαρυποινίτες και βιαστές που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του».

Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στο «μου λείπει η ενεργός πολιτική» που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» αναρωτήθηκε:

«Τι σημαίνει μου λείπει η ενεργός πολιτική; Ο κ. Τσίπρας είναι εκλεγμένος βουλευτής και δεν έχει δώσει μια ομιλία στη Βουλή», για να προσθέσει: «Αν θέλει, πάντως, να επιστρέψει, ας επιστρέψει. Δημοκρατία έχουμε».