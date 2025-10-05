ΠΑΣΟΚ: Συνεντεύξεις Τύπου το διήμερο 6-7/10 για την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Σε δυο δόσεις αναμένεται να παρουσιαστεί το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε συνεντεύξεις Τύπου το διήμερο 6-7/10.
Αναλυτικά:
Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι διοργανώνεται συνέντευξη Τύπου στα Ιωάννινα (Ξενοδοχείο Du Lac).
Συμμετέχουν: Παύλος Χριστίδης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Τσίμαρης Βουλευτής Ιωαννίνων, Κωνσταντίνος Γάτσιος Γραμματέας Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σταύρος Πετράκης αναπληρωτής γραμματέας Τομέα Παιδείας.
Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου προγραμματίζεται συνέντευξη Τύπου στις 12 το μεσημέρι στην Πάτρα ( Αίθουσα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων).
Συμμετέχουν: Δημήτρης Μάντζος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Μιχάλης Κατρίνης Βουλευτής Ηλείας Χριστίνα Σταρακά Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Κατερίνα Σολωμού, μέλος Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου, Παναγιώτης Δημόπουλος, Γραμματέας Τομέα Περιβάλλοντος.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις