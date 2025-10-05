ΠΑΣΟΚ: Συνεντεύξεις Τύπου το διήμερο 6-7/10 για την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος

Σε δυο δόσεις αναμένεται να παρουσιαστεί το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε συνεντεύξεις Τύπου το διήμερο 6-7/10.

Αναλυτικά:

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι διοργανώνεται συνέντευξη Τύπου στα Ιωάννινα (Ξενοδοχείο Du Lac).

Συμμετέχουν: Παύλος Χριστίδης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Τσίμαρης Βουλευτής Ιωαννίνων, Κωνσταντίνος Γάτσιος Γραμματέας Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σταύρος Πετράκης αναπληρωτής γραμματέας Τομέα Παιδείας.

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου προγραμματίζεται συνέντευξη Τύπου στις 12 το μεσημέρι στην Πάτρα ( Αίθουσα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων).

Συμμετέχουν: Δημήτρης Μάντζος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Μιχάλης Κατρίνης Βουλευτής Ηλείας Χριστίνα Σταρακά Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Κατερίνα Σολωμού, μέλος Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου, Παναγιώτης Δημόπουλος, Γραμματέας Τομέα Περιβάλλοντος.