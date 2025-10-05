Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Συνεντεύξεις Τύπου το διήμερο 6-7/10 για την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

ΠΑΣΟΚ: Συνεντεύξεις Τύπου το διήμερο 6-7/10 για την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος
DEBATER NEWSROOM

Σε δυο δόσεις αναμένεται να παρουσιαστεί το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε συνεντεύξεις Τύπου το διήμερο 6-7/10.

Αναλυτικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι διοργανώνεται συνέντευξη Τύπου στα Ιωάννινα (Ξενοδοχείο Du Lac).

Συμμετέχουν: Παύλος Χριστίδης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Τσίμαρης Βουλευτής Ιωαννίνων, Κωνσταντίνος Γάτσιος Γραμματέας Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σταύρος Πετράκης αναπληρωτής γραμματέας Τομέα Παιδείας.

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου προγραμματίζεται συνέντευξη Τύπου στις 12 το μεσημέρι στην Πάτρα ( Αίθουσα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων).

Συμμετέχουν: Δημήτρης Μάντζος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Μιχάλης Κατρίνης Βουλευτής Ηλείας Χριστίνα Σταρακά Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Κατερίνα Σολωμού, μέλος Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου, Παναγιώτης Δημόπουλος, Γραμματέας Τομέα Περιβάλλοντος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Θεσσαλονίκη: Τρόμος για νεαρή κοπέλα – Επιδειξίας την παρενόχλησε μπροστά σε σχολείο
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρόμος για νεαρή κοπέλα – Επιδειξίας την παρενόχλησε μπροστά σε σχολείο

Τον τρόμο βίωσε μια νεαρή κοπέλα στη Θεσσαλονίκη καθώς όπως ανέφερε ένας επιδειξίας την παρενόχλησε μπροστά σε σχολείο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA η 32χρονη είχε βγάλει βόλτα τα σκυλιά της και ενώ ήταν έξω από το 5ο λύκειο Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής την πλησίασε ένας άνδρας και κατέβασε το […]